В сърцето на Вашингтон, окръг Колумбия, има улица, която пулсира със своята история, култура и разнообразие. "U Street" е свидетел на възхода на афроамериканската култура и сцена за легендарни артисти като Ела Фицджералд, Дюк Елингтън и Луис Армстронг, предава Voice of America (VOA).

Рей Макучи от Voice of America (VOA) неговото богато наследство на U Street, ярките стенописи и графити, и разнообразен нощния живот. Улицата е с едно от най-богататото културно наследство в града, пълна с барове, ресторанти и търговски обекти.

"U Street" e известна с това, че е една от люлките на възхода на афроамериканска култура. В началото на 1900 г. "U Street" процъфтява, тъй като там се намират около 300 фирми, собственост на афроамериканци.

