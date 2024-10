Пилот от испанските военновъздушни сили загина при катастрофа на изтребител F-18 в Източна Испания, съобщиха официални лица, цитирани от АФП. Той е бил единственият човек на борда на самолета, когато се е разбил около 12.30 ч. местно време близо до Пералехос в провинция Теруел, съобщиха военновъздушните сили в X.

„Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството, приятелите и колегите на загиналия“, заяви Министерството на отбраната в отделно съобщение в X, което беше придружено от снимка на пилота.

Кадри от инцидента, излъчени от Арагонската телевизия, показаха гъст стълб дим, който се движи нагоре от гористата местност, където се е разбил самолетът.

