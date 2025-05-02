Поклонението пред оперния певец Богомил Спиров ще се състои в понеделник в неделя - 4 май, от 11:30 ч., в църквата "Св. Георги Победоносец". Това съобщиха от Националния музикален театър "Стефан Македонски".

57-годишният Спиров почина след катастрофа в София в понеделник - 28 април. Той е управлявал мотора си по бул. "Константин Величков", когато на кръстовището с ул. "Пиротска" бил блъснат от камион, който се движел зад него. Оперният певец е бил откаран в "Пирогов", където е настанен в интензивното отделение, но по-късно починал.

Богомил Спиров е роден на 5 юни 1968 година в София.

Завършил е техникума по полиграфия и фотография „Юлиус Фучик“. През 1994 завършва Националната музикална академия „Панчо Владигеров” в София, специалност „Оперно пеене” при Никола Василев – баритон от Софийската опера.

От 1993 Богомил Спиров е актьор в Музикалния театър, където изпълнява централните роли в десетки оперети и мюзикъли, сред които „Пиратите от Пензанс” от Гилбърт и Съливан, „Българи от старо време” от Асен Карастоянов, „Царицата на Чардаша” от Имре Калман, „Орфей в ада” от Жак Офенбах, „Любов и смърт в Мулен Руж” – обработка Левон Манукян, „Исус Христос суперзвезда” от Андрю Лойд Уебър, „Йосиф и фантастичната му пъстра дреха” от Андрю Лойд Уебър, „Хубавата Елена” от Жак Офенбах, „Фраскита” от Франц Лехар, „Виенска кръв” от Йохан Щраус, „Чикаго” от Боб Фос и Фред Еб, „Веселата вдовица” от Франц Лехар, „Прилепът” от Йохан Щраус, „Лелята на Чарли” от Оскар Фелцман, „Зоро” по музика на „Джипси Кингс”, „Цигански барон” от Йохан Щраус, „Мамзел Нитуш” от Ерве, „Виктория и нейния хусар” от Паул Абрахам, „Котки” от Андрю Лойд Уебър, „Баядерка” от Имре Калман, „Херцогинята от Чикаго” от Имре Калман, „Любовта на боговете” от Александър Йосифов, „Мис Сайгон” от Шонберг, „Граф фон Люксембург” от Франц Лехар, „Прилепът” от Йохан Щраус, „Казанова” от Георги Костов, „Една нощ във Венеция” от Йохан Щраус, „Йосиф и фантастичната му пъстра дреха” от Андрю Лойд Уебър, „Принцесата на цирка” от Имре Калман.

Редактор: Цветина Петрова