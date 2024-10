Хиляди протестиращи преминаха през центъра на Лондон с призив за прекратяване на огъня в Газа и Ливан. Шествието се провежда в навечерието на първата годишнина от началото на войната в Газа.

Пропалестински поддръжници от цялата страна започнаха шествието от площад „Ръсел“ до „Даунинг стрийт“ с искане за прекратяване на конфликта, в който са загинали близо 42 000 души.

По време на 20-ия „Национален марш за Палестина“ в Лондон към познатите скандирания - „прекратяване на огъня сега“, „спрете бомбардировките над болници, спрете бомбардировките над цивилни“ и „от реката до морето, Палестина ще бъде свободна“ - се присъединиха и викове „Долу ръцете от Ливан“.

"One year on, end the genocide in Gaza" protest marches through central #London towards Downing Street. Once again, tens of thousands rally for a #FreePalestine #HandsOffLebanon #StopArmingIsrael pic.twitter.com/QJTOPDmWAe