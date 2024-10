Поредната фалшива бомбена заплаха срещу индийска авиокомпания принуди пътнически самолет на Air India да кацне аварийно в северната част на Канада.

Полетът Делхи-Чикаго се приземи на летище Икалуит, главния град в най-северната канадска територия, като "предпазна мярка", след публикувана онлайн заплаха за сигурността му, съобщи Air India. Самолетът и пътниците са били проверени отново "в съответствие с протокола за сигурност".

Срещу Air India и други индийски авиокомпании са били отправени "редица заплахи през последните дни", се казва в изявлението.

Some Images of Flight AI127 going from Delhi to Chicago OCT.15.2024 landed at #Iqaluit Airport #Nunavut in northern Canada @airindia #YFBSpotters @flightradar24 pic.twitter.com/J0BYsndnYU