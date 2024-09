Пътник е починал по време на полет от България за Обединеното кралство, поради което самолетът е бил отклонен, съобщава Sky News.

Аеропланът е пътувал от Бургас за Ливърпул, когато около два часа на полета е обявена извънредна ситуация.

Самолет кацна аварийно на летище София

The man was treated at the scene but was confirmed deceased while on the way to hospital. https://t.co/c1TwKO2c8H