Европейската космическа агенция публикува първата част от свой мащабен проект за изготвяне на космически атлас, съобщава ДПА. Генералният директор на ЕКА Йозеф Ашбахер и директорът на научния отдел Карол Мъндел представиха раздела от бъдещата космическа карта по време на Международния конгрес по астронавтика в Милано.

Първата част на атласа съдържа комбинация от стотици наблюдения, направени от европейския космически телескоп „Евклид“ в продължение на две седмици през март и април тази година. Тази мозайка представлява около 1% от участъка от небето, който телескопът се очаква да картографира в продължение на шест години.

