Астрономи откриха масивна двойка струи, известни още като джетове, излъчвани от свръхмасивна черна дупка, която се намира на 7,5 милиарда светлинни години от Земята. Мегаструктурата се простира на дължина от 23 милиона светлинни години, което прави двойката струи най-дългата, наблюдавана някога, съобщават от CNN. Това сочи изследване, публикувано в списане Nature.

Astronomers just detected the biggest black hole jets ever seen—and named them Porphyrion pic.twitter.com/zfj7gP6h2U