Федералното правителство налага глоба от 50 милиона долара на American Airlines, след като междуведомствено разследване разкри повтарящи се нарушения на правилата, свързани със сигурността на пътниците с увреждания, придвижващи се с помощта на инвалидни колички. Разследването на Министерството на транспорта, подпомогнато от отдела за граждански права на Министерството на правосъдието, установи, че американската компания е извършила „многобройни сериозни нарушения“ на правилата между 2019 г. и 2023 г.

При обявяването на глобата министърът на транспорта Пийт Бутиджиг каза пред репортери, че авиокомпанията е повредила хиляди инвалидни колички и не е успял да осигури адекватна помощ на пътниците с увреждания, причинявайки значителни проблеми с безопасността и неудобство за клиентите.

Wheelchair users have been trying for ages to raise awareness about their wheelchairs being broken so often when they fly, and the devastating impact this has on them. @AmericanAir baggage handlers decided to give a demonstration of how much they enjoy breaking them 😡 pic.twitter.com/jQvILpTRyQ