Рой Хейнс, смятан за един от най-великите джаз барабанисти на всички времена, почина на 99-годишна възраст, предаде "Ройтерс". Той допринесе за формирането на стила бибоп в джаза и свири редом с Чарли Паркър, Майлс Дейвис и Джон Колтрейн.

Хейнс е починал в окръг Насау, Ню Йорк след кратко боледуване, съобщи дъщеря му Лесли Хейнс-Гилмор пред New York Times във вторник. Синът на Хейнс - Крейг Холидей Хейнс потвърди смъртта на баща си в публикация във Facebook същия ден.

Jazz musician Roy Haynes dies at 99 as he's hailed as 'one of the greatest drummers who ever lived' https://t.co/nIzQe4iF6N — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 13, 2024

Хейнс е роден през 1925 г. в Бостън. Кариерата му започва в суинг групи. Освен това той работи за Луис Армстронг малко след като се премества в Ню Йорк през 1945 г. След това свири със саксофониста Лестър Йънг.

We are deeply saddened to hear of the passing of drummer Roy Haynes.



In a career lasting over 80 years, Haynes has influenced and innovated, shaping some of the greatest recordings in jazz while altering the very fabric and direction of jazz improvisation with his mercurial,… pic.twitter.com/fqGhVicUUO — The Jazz Estate (@thejazzestate) November 12, 2024

Хейнс e носител на две награди "Грами" и е номиниран още осем пъти през бляскавата си кариера.

Yesterday the legendary Roy Haynes passed away at age 99…



He was among the most recorded drummers in jazz. In a career lasting over 80 years, he played swing, bebop, jazz fusion, and avant-garde jazz. He is considered to have been a pioneer of jazz drumming…



In this clip we… pic.twitter.com/n99q789jjy — Melodies & Masterpieces (@SVG__Collection) November 13, 2024

