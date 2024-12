Коледното настроение продължава да завладява все повече градове по света. Голямо множество хора се събраха на запалването на светлините на коледната елха пред "Рокфелер" център в Ню Йорк. Традицията датира от декември 1933 г., когато се провежда първото събитие за запалване на елхата. Тази година тя блести с украса от над 50 хиляди многоцветни ЛЕД светлини, които ще бъдат пускани до средата на януари, всеки ден от 5 часа сутринта до полунощ.

За втора поредна година Кели Кларксън беше домакин на събитието. Със специални изпълнения се включиха и Backstreet Boys, Дженифър Хъдсън и други.

Rockefeller Center @backstreetboys ❄️☃️🌲 They even got snow as if on cue ❄️❄️❄️ pic.twitter.com/dacf6gaVzX