Хиляди, сред които жени и малки деца, бяха освободени от затворите на бившия режим в Сирия. Екипи за гражданска защита работят, за да достигнат до онези, които се намират в скрити подземни клетки, съобщава "Гардиън". Изданието, цитирано от dariknews.bg, посочва, че със сълзи на очи семействата се събират отново със своите близки, държани от режима по политически причини.

The stream of footage from inside Sednaya and other prisons is beyond overwhelming. Freedom to inmates in jails for decades. There are no words. pic.twitter.com/7112EdiHko

Видеа от затвора в Седная близо до Дамаск, наречен от Amnesty International "човешка кланица", се разпространява в социалните мрежи. В него се вижда как жени крещят от радост, докато отварят килиите им. Те не вярват, че режимът на Башар Асад е паднал, сочат от "Гардиън".

В "Седная" има и няколко подземни етажа. Спасителите все още се опитват да стигнат до тях, след като охранителите избягаха, а бунтовниците не знаят как да управляват системата за сигурност.

Dozens of young girls leave Sednaya prison in shock at the man's words asking them to leave and return home as if they were born in prison

woman was afraid and said Assad regime will know that they escaped and bring them back.

say that Assad has fallen

They don't believe it. pic.twitter.com/6iJdlC6av3