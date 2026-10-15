Стопкадър: NOVA
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Посетителите ще могат да разгледат над хиляда ледени конструкции и да наблюдават представления
Най-големият ледено-снежен парк в света ще се превърне в приказното кралство от анимацията „Замръзналото кралство”. Тази зима китайският град Харбин ще посрещне посетителите с ледени скулптури на любимите герои Елза, Анна и Олаф.
Паркът ще заеме рекордните 1,2 милиона квадратни метра площ. За изграждането му ще бъдат използвани 400 000 кубически метра лед и сняг.
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Посетителите ще могат да разгледат над 1000 ледени конструкции, да наблюдават представления и да участват в зимни забавления.Редактор: Ина Григорова
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