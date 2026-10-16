Актрисата Хилари Суонк е бременна с третото си дете от съпруга си Филип Шнайдер. 52-годишната звезда сподели радостната новина в интервю за списание PEOPLE в Ню Йорк. Очаква се бебето да се роди около Коледа.

„Бях безкрайно щастлива, благодарна и развълнувана“, разказва Суонк за момента, в който разбрала, че е бременна. Тя обяснява, че научила новината по обичайния начин – чрез тест за бременност.

Актрисата и съпругът ѝ вече имат тригодишни близнаци – Ая и Ом. По думите ѝ децата нямат търпение да станат батко и кака и с вълнение разказват на всички, че семейството им ще се увеличи.

„Много са развълнувани. Когато видят бебета в ресторант, отиват при тях и казват: „Може ли да ви кажа нещо? Мама ще има бебе и то ще се роди по Коледа“. Разказват го на всички. Когато се събудят, питат: „Вече Коледа ли е?“, споделя Суонк.

„Това наистина ще бъде най-хубавият коледен подарък“, допълва актрисата.

😬 Hilary Swank has an awkward autograph encounter with a fan... https://t.co/PeWe10Mnit — TMZ (@TMZ) October 15, 2026

► Новината беше съобщена с емоционално видео

На 14 октомври Хилари Суонк обяви третата си бременност с видео в Instagram. В него тя, съпругът ѝ и близнаците им танцуват в тъмното със светещи пръчици, прикрепени към телата им. Актрисата се появява с наедряло коремче, върху което има и малка светеща фигурка на бебе.

„Много хора ме питаха върху какъв проект работя следващия път. Този ще излезе през декември“, написа тя с намигване и емотикони.

През 2024 г. Суонк говори пред PEOPLE за майчинството и сподели, че една от най-големите радости за нея е да наблюдава как децата ѝ откриват света.

„Чувате хората да казват, че отново виждате живота през нови очи, когато имате деца. И това наистина е така. Свикваме с толкова много неща и започваме да ги приемаме за даденост“, разказва актрисата.

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По думите ѝ, когато наблюдава децата си, тя отново открива красотата и необикновеното в ежедневието. Всеки ден носи нещо ново, а любопитството ѝ към света се пробужда отново, докато гледа как близнаците растат и се развиват.

► От личната радост до каузата за здравето на децата

Освен с актьорската си кариера, Хилари Суонк се занимава и с дейността на компанията HealthyBaby, където е директор по иновациите. Тя разказва, че се присъединила към инициативата, след като научила повече за въздействието на токсичните вещества върху човешкия организъм и възможните им последици за репродуктивното здраве.

Актрисата обяснява, че една от първите стъпки била лобиране за закон, който да изисква независими лабораторни тестове на витамините за бременни жени. Целта е бъдещите майки да разполагат с повече информация и да могат да правят информиран избор за продуктите, които приемат.

Суонк допълва, че наскоро била приета и законодателна мярка в Калифорния с подкрепата на губернатора Гавин Нюсъм. Тя е насочена към по-голяма прозрачност относно съставките в продуктите, така че родителите да могат да вземат информирани решения за грижата за децата си.

Редактор: Дарина Методиева