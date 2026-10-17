“Влюбих се в България, когато бях на 7 години”, казва Костадинов.

И продължава с разказа на съкровената история за това как баща му е най-родолюбивият човек, когото познава и до днес и как е възпитал в него любов към България.

“Със сестра ми чакахме с нетърпение ваканциите, в които с него и майка ми пътувахме из България. Качвахме се в нашия Москвич, тогава всички караха Лади, Москвичи или Волги, отваряхме картата на България и определяхме маршрута. “Царевец”, Мадара, Ловешката крепост, Шуменската крепост, Шипка и още много други места, които са ми се запечатали в детското съзнание… Вдъхнових се от тези места и това ме доведе в политиката - на, между другото, много висока цена, която ще плащам до края на живота си. Тук съм заради желанието да изведа България до новия ѝ Златен век", признава Костадинов в емоционално и съкровено видео.

Цялото видео може да видите тук:

https://www.facebook.com/reel/1117134644174029

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Редактор: Мария Барабашка