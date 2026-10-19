Петър Волгин посети град Ловеч като част от предизборната си обиколка. Срещата му с граждани се проведе на площада под формата на отворена среща на открито. Посрещнаха го по стар български обичай не с една, а с две погачи. В продължение на часове присъстващите обсъдиха с него бъдещето на България. Проведоха един различен разговор за нуждата от нов национален идеал и отстояване на българския национален интерес.

„Тези избори са много важни от гледна точка на възможността България да запази мира, защото това е най-същественото в днешния ден. Вие виждате, че особено хората, които управляват в Брюксел, дават мило и драго, за да се разгори тази война още повече и повече и, ако може, цяла Европа да влезе в нея. И затова за нас е изключително важно да не допуснем това да се случи, да не допуснем България да бъде вкарана във война”, каза Петър Волгин пред присъстващите.

Петър Волгин очерта разликата между кандидатпрезидентската двойка на “Възраждане” и всички останали.

“И като гледам останалите кандидатпрезидентски двойки, аз не виждам особена разлика между тях, макар че те се опитват да покажат колко са различни. Всички те са готови да изпълнят всичко, което им кажат началниците от Брюксел, и никой не взема предвид това, което мислят повечето българи. По това всички останали кандидати особено много си приличат”, каза Петър Волгин и добави, че е сигурен, че повечето българи не искат да има война, не искат България да участва в тази война.

Волгин очерта основните цели пред него и кандидата за президент Костадин Костадинов, сред които първата е опазване на мира.

“И нашата цел с Костадин Костадинов, основната, е точно тази – България да има действително управляващи, които да направят така, че да сме абсолютно сигурни, че няма да влезем във войната, защото това е основната опасност сега”, категорично заяви Волгин.

Кандидатът за вицепрезидент сподели, че при срещите си в страната забелязва, че хората са настроени за промяна, която са очаквали да дойде с настоящото правителство и бързо са разбрали, че настоящите управляващи са в коловоза на предишните.

“Те просто се възползват от схемите на предишните, за да правят нещата, които преди другите правеха И единствено „Възраждане“ е партията, която наистина може да направи една радикална промяна”, каза Петър Волгин.

Той каза още, че тези президентски избори са първа крачка в тази посока.

“Ако ние спечелим тези избори, може да бъдете сигурни, че по-скоро по-рано, отколкото по-късно, ще има промяна и на ниво парламент, и на ниво изпълнителна власт. Това е другата ни основна цел, заради която с Костадин Костадинов участваме толкова активно в тази кампания“, каза в заключение Петър Волгин.

На всички присъстващи, които пожелаха, той подари и книгата си “Европа след края на евроатлантизма”.

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Редактор: Цветина Петрова