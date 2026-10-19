Изпълнителката на хита „Wolves“ определи навика си като глупав

Американската певица и актриса Селена Гомес разкри, че честата употреба на никотинови вейпове оказала влияние върху гласа ѝ. Във видео, публикувано в Instagram на 18 октомври, тя сподели за трудностите, с които се е сблъскала.

„Няма да мога да променя гласа си. Използвах много никотинови вейпове“, призна Гомес. Тя подчерта, че отказването от никотина може да бъде изключително трудно, но според нея употребата му не си заслужава.

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Изпълнителката на хита „Wolves“ определи навика си като глупав и призна, че той повлиял на гласа ѝ. Тя коментира и критиките, които получава за промяната в звученето му. „Ако не ви харесва да слушате гласа ми, напълно ви разбирам. Нямам нищо против. Просто не го слушайте“, заяви певицата с усмивка.

Гомес разкри още, че вече е отказала никотиновите вейпове и се чувства истински щастлива от решението си. Тя изрази надежда, че ще продължи да се придържа към него.

Редактор: Дарина Методиева
Източник: Instagram

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