Американската певица и актриса Селена Гомес разкри, че честата употреба на никотинови вейпове оказала влияние върху гласа ѝ. Във видео, публикувано в Instagram на 18 октомври, тя сподели за трудностите, с които се е сблъскала.

„Няма да мога да променя гласа си. Използвах много никотинови вейпове“, призна Гомес. Тя подчерта, че отказването от никотина може да бъде изключително трудно, но според нея употребата му не си заслужава.

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Selena Gomez opens up about how vaping nicotine changed her voice: “I’m not gonna be able to change my voice. Nicotine is so hard to quit… It’s just not worth it. […] I’m really excited because I stopped, and I just hope I can keep it up.” https://t.co/w4euexYK51 — Pop Base (@PopBase) October 19, 2026

Изпълнителката на хита „Wolves“ определи навика си като глупав и призна, че той повлиял на гласа ѝ. Тя коментира и критиките, които получава за промяната в звученето му. „Ако не ви харесва да слушате гласа ми, напълно ви разбирам. Нямам нищо против. Просто не го слушайте“, заяви певицата с усмивка.

Гомес разкри още, че вече е отказала никотиновите вейпове и се чувства истински щастлива от решението си. Тя изрази надежда, че ще продължи да се придържа към него.

Редактор: Дарина Методиева