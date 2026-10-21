60,7 млн. евро одобри правителството за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители, които се състояха на 19 април 2026 г. Това са извършени вече разходи, предвидени в план-сметката за изборите, приета от правителството през февруари т.г., посочват от пресцентъра на МС.

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В условията на неприет държавен бюджет за 2026 г., финансирането на разходите за план-сметката се осъществи по реда на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. С ПМС № 3 8 от 23 февруари 2026 г. Министерският съвет одобри план-сметка за разходите за парламентарните избори през април. В него беше записано, че средствата по тази план-сметка трябва да се одобрят след влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

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В Министерството на финансите постъпиха отчетите за реално извършените разходи, които са с 5 млн. евро по-малко от предвидените в ПМС №38/2026 г. Средствата ще се осигурят за сметка на предвидените разходи за тази цел по централния бюджет за 2026 година и чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери за тази година.

Редактор: Станимира Шикова