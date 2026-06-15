Жител на Каварна изпрати тревожен сигнал до рубриката „Моята новина“ за зачестили нападения от бездомни кучета в града. Според автора на сигнала проблемът ескалира, а институциите не предприемат ефективни мерки за овладяването му. По думите на гражданката нейният двегодишен син едва е избегнал нападение от куче зад жилищния блок, в който живеят.

„Синът ми беше нападнат от куче, но за щастие реагирах навреме и не се стигна до ухапване. Ако не бях замерила животното с камъни, вероятно и той щеше да пострада“, разказва тя.

Жената твърди, че това не е изолиран случай. Според нея преди около месец двегодишното дете на нейна колежка също е било нападнато в гръб от бездомно куче. „За щастие детето е било с дебело яке и кучето е разкъсало само дрехата“, посочва тя.

По думите ѝ само през последните дни и неин съсед е станал жертва на нападение.

Жителите на Каварна са обезпокоени от увеличаващия се брой бездомни животни, които според тях се движат на глутници и създават реална опасност за хората, особено за децата. Според сигнала до момента са подавани множество жалби до институциите, включително до полицията и общината.

„Казват, че няма приют и нищо не може да се направи. Има десетки сигнали, но хората получават един и същ отговор“, споделя гражданката.

Тя призовава компетентните органи да предприемат спешни мерки за справяне с проблема, преди да се стигне до още по-тежки инциденти.