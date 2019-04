Вокалистът на рок групата "Ролинг стоунс" Мик Джагър успешно понесе хирургична операция, свързана със замяна на изкуствена сърдечна клапа, предаде ТАСС като цитира сп. "Билборд". В момента той се възстановява след хирургичната интервенция в нюйоркска болница.

Списанието уточнява, че 75-годишният рокаджия все още е под лекарски надзор, но се чувства много добре. По данни на "Билборд", Джагър може да бъде изписан след седмица, съобщи БТА.

По-рано сайтът "Дръдж рипорт" оповести, че се очаква Мик напълно да се възстанови и да излезе отново на сцената това лято.

В началото на седмицата Джагър заяви в Туитър, че групата "Ролинг стоунс" е отложила турнето си в САЩ и Канада. Планирано бе бандата да изнесе 17 концерта в Маями, Чикаго, Денвър, Вашингтон, Сиатъл, Филаделфия и други градове от 20 април до 29 юли.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.