Австралийският спортен журналист Питър Лейлор е платил 68 000 долара за бутилка била в британския град Манчестър, съобщава вестник "Дейли мейл", цитиран от БГНЕС.

Спортният журналист пристигнал във Великобритания, за да отразява турнир по крикет. Преди началото на състезанието, Лейлор решил да влезе в един от пъбовете в града, за да опита местната бира. Той не си носел очилата и не проверил сметката, но я платил с банковата си карта. След няколко часа съпругата му съобщила, че от сметката им липсват около 68 000 долара.

