Британската полиция заяви, че е задържала мъж, залял се днес с бензин пред сградата на парламента в Лондон, предаде БТА.

#RT @CNN : A man with a lighter has been detained outside the UK's Parliament after covering himself in what appeared to be gasoline, London's Metropolitan Police say https://t.co/K6bLzG5d2Y

"Мъж точно до мен пред портала на парламента изглежда се е полял с бензин", написа в Twitter депутатът Хю Мериман. "Невероятно самоотвержена реакция от страна на полицаите, които в момента му оказват помощ", добавя той.

Incident at #Parliament. Police have closed Carriage Gate and someone has been arrested. Rumor someone's thrown petrol, can smell it from the other side of the road, one person in red jacket being held by the police! pic.twitter.com/qsLE1wcv6M

Полицията заяви, че мъжът е задържан, след като излял върху себе си запалима течност.