Най-малко един човек е загинал, а 76 са ранени в Югозападна Япония в резултат на преминаването на мощния тайфун Хайшен, който удари страната миналата нощ, съобщи БТА.

По данни на Киодо, в зоната на бедствието продължава издирването на около 70 души.

Без електричество са останали най-малко 250 000 домакинства в региона.

South Korea is reeling from more bad weather as Typhoon Haishen moves along the Korean Peninsula after battering southwestern Japan, leaving four people missing. https://t.co/JkaYINYiG9