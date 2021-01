Поне едно взривно устройство е било открито по време на окупацията на сградата на американския Конгрес от привърженици на президента Доналд Тръмп в сряда, съобщава Асошиейтед прес.

Силите за сигурност обявиха, че устройството е било обезвредено.

Хиляди привърженици на президента щурмуваха Капитолия и прекъснаха сесията на двете камари на Конгреса, които трябваше да утвърдят избора на демократа Джо Байдън за президент.

New - an explosive device was found at the RNC and detonated safely. https://t.co/dbL5U41ZSo

Полицейският началник на Вашингтон Робърт Конти заяви, че демонстрантите използвали химически дразнещи средства, за да преодолеят съпротивата на полицията. Той потвърди, че един цивилен е бил прострелян в сградата, а 13 души са арестувани. По-късно стана ясно, че ранената жена е починала.

Кметът на столицата Мюриъл Баузър определи поведението на привържениците на Тръмп като "срамно, непатриотично и преди всичко незаконно".

🚨 NOW: At least ONE improvised explosive device has been found on the US Capitol grounds, according to law enforcement officials. Reporting via @PeteWilliamsNBC. @NBCNews