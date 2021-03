Актьорът Саша Барън Коен със специален поздрав към България, защото му е дала талантливата Мария Бакалова.

ИСТОРИЧЕСКИ УСПЕХ: Мария Бакалова получи номинация за "Оскар" (ВИДЕО)

“Поздравления, България! Ти ни даде невероятно талантливата и смела Мария Бакалова, която е биещото сърце в “Борат 2”, написа звездата в профила си в Instagram. "Толкова сме развълнувани за твоята номинация за “Оскар”, която влиза в историята”, допълва той.

Коен се превъплъщава в екранния баща на Тутар, чиято роля играе българката във филма "Борат 2". Именно за това си превъплъщение Бакалова получи номинация за най-престижната статуетка в света на киното - за поддържаща женска роля.

Congratulations Bulgaria!! You gave us the incredibly talented and brave @MariaBakalova96, who is the beating heart of BORAT SUBSEQUENT MOVIEFILM. We are so excited about your history-making Oscar nomination!