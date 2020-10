Актрисата Мария Бакалова, която се превъплъти в образа на Тутар - дъщерята на Борат във филма "Борат-2", застана начело на престижната класация на кино сайта IMDb за най-популярните актьори в света.

СНИМКИ НА ТАЛАНТЛИВАТА БЪЛГАРКА ВИЖТЕ ТУК

Подобно нещо се случва за първи път в историята като талантливата българка изпревари дори самия Борат (Саша Барън Коен).

След Бакалова се нареждат имена като Виктория Педрети, която бе в главната роля в страховития сериал The Haunting of Bly Manor по Netflix. На трeто място е Лили Колинс, дъщерята на певеца Фил Колинс, която също играе в сериал на Netflix - Emily In Paris.

Само преди дни Саша Барън Коен похвали българката и заяви, че тя трябва да вземе „Оскар” за ролята си на Тутар.

Никол Кидман: Добрите филми са магия

Международни филмови критици пък я определят като "откритието на годината".

"Повечето моменти от филма, които ме караха да се смея, бяха тези, в които тя беше главно действащо лице", пише критикът от BBC Николас Барбър за филма, който е продукция на САЩ и Великобритания.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за информационния бюлетин на nova.bg ТУК , за да получавате най-важните новини от деня на електронната си поща.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.