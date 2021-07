92 души са загинали при пожар в болница в южния иракски град Насирия. Повече от 100 души са били ранени от огъня, който e избухнал в отделението за лечение на COVID-19.

Iraq: Hospital fire in Covid ward kills dozens https://t.co/d6YIf5N1fk

Засега не са потвърдени причините за трагедията, но вероятно става дума за избухнала кислородна бутилка.

Dozens killed as fire rips through Iraq COVID hospital https://t.co/iSG8IYkjjf

Десетки жертви и ранени при пожар в COVID отделение в Багдад (ВИДЕО+СНИМКИ)

Трагедията предизвика протести пред болницата. Близки на жертвите обвиняват лечебното заведение в немарливост.

През месец април подобен инцидент отне живота на над 80 души в болница в столицата Багдад.

VIDEO — Blaze engulfs #COVID19 hospital in Iraq's Nassiriya, killing at least 39 people, injuring 20pic.twitter.com/60uggfpOhs