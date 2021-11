Космонавти от Китай, известни в страната като тайконавти, излязоха от китайската орбитална станция за работа в открит Космос, съобщи ТАСС. Там работят капитанът на екипажа Чжай Чжиган и Ван Япин - единствената жена в него. Колегата им Е Гуанфу ще поддържа връзка с тях и ще координира действията им. По план те би трябвало да работят извън модула шест часа.

China's taikonauts are walking in the space. The astronaut in this screenshot is Zhai Zhigang, followed by Wang Yaping – China's first female spacewalker. Congrats! 🎉👩‍🚀🧑‍🚀👨‍🚀 (Photo: Our Space's Weibo account) pic.twitter.com/YgZBkveRFU