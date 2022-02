"Международно признатите граници на Украйна ще останат така, както са". Това каза президентът на страната Володимир Зеленски, цитиран от БГНЕС.

"Признаването на независимостта на самообявилите се републики означава пълно оттегляне от Минските споразумения. Признаването на бунтовниците от Русия нарушава суверенитета на Украйна", допълни Зеленски.

Зеленски обвини Русия, че пречи на мирните преговори. В обръщението си към нацията, той отхвърли всяка възможност за териториални отстъпки, предаде „Ройтерс”.

Зеленски каза, че Украйна се стреми към мир и дипломация. Президентът каза, че очаква „ясни и ефективни” стъпки от съюзниците на страната му. Той призова за разговори между Украйна, Русия, Германия и Франция.

After the #NSDC meeting, discussed the current situation with @BorisJohnson. Now we are urgently preparing an address and after that, talks with @eucopresident and @RTErdogan are planned.