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Популярните личности е по-лесно да проследят какво правят бившите им
Когато погледнем назад, понякога не можем да повярваме, че сме имали връзка с определени хора. Често пък ни е интересно как се е развил животът на бившите ни партньори. За звездите е доста по-лесно да проследят какво прави някое от известните им бивши гаджета. Кои да звездните двойки, за които дори не сме предполагали, че са имали връзка – вижте в ГАЛЕРИЯТА ТУК.
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Christina Applegate and Brad Pitt. 1989 pic.twitter.com/yEyu5bloEB— VintagePhotos (@NotableHistory) November 17, 2021
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