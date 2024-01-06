Да погледнем с усмивка към любопитните новини от отминаващата 2023 г. nova.bg припомня галериите, които се радваха на огромен интерес от нашите читатели през изминалите 12 месеца.

Когато се върнем назад, понякога не можем да повярваме, че сме имали връзка с определени хора. Често пък ни е интересно как се е развил животът на бившите ни партньори. За звездите е доста по-лесно да проследят какво прави някое от известните им бивши гаджета. Кои са звездните двойки, за които дори не сме предполагали, че са имали връзка – вижте в ГАЛЕРИЯТА ТУК .

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