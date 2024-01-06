Снимка: gettyimages НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ ГАЛЕРИИ ЗА 2023 Г.
Популярните личности е по-лесно да проследят какво правят бившите им
Да погледнем с усмивка към любопитните новини от отминаващата 2023 г. nova.bg припомня галериите, които се радваха на огромен интерес от нашите читатели през изминалите 12 месеца.
Когато се върнем назад, понякога не можем да повярваме, че сме имали връзка с определени хора. Често пък ни е интересно как се е развил животът на бившите ни партньори. За звездите е доста по-лесно да проследят какво прави някое от известните им бивши гаджета. Кои са звездните двойки, за които дори не сме предполагали, че са имали връзка – вижте в ГАЛЕРИЯТА ТУК.
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Christina Applegate and Brad Pitt. 1989 pic.twitter.com/yEyu5bloEB— VintagePhotos (@NotableHistory) November 17, 2021
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