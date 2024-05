Круизен кораб навлезе в пристанището на Ню Йорк с 13-метров мъртъв кит, заклещен на носа му, съобщиха американските морски власти, цитирани от АП и „Ройтерс”.

Бозайникът е идентифициран като застрашен от изчезване вид сейвал. Той е бил заклещен на носа на кораба, който пристигнал в пристанището на Бруклин. „Обикновено китовете обитават по-дълбоки води, далеч от бреговата линия”, обясни говорителят на Националното управление на САЩ за океански и атмосферни изследвания и рибарство Андреа Гомес.

Endangered Whale Likely Dead After Collision With Cruise Ship Off New York Port https://t.co/DBbJ1wAX3W