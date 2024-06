Маргот Фридландер, която е на 102 години и е оцеляла от Холокоста, ще бъде на корицата на специален двоен брой на германското издание на "Вог", посветен на любовта.

Тя позира, облечена в червено палто. Изданието разказва и за преживяното от нея по време на нацисткия период, завръщането ѝ в Германия и обществената ѝ ангажираност като оцеляла от Холокоста.

Редакционният екип се е срещал с Маргот Фридландер четири пъти за изготвянето на обширния материал за нея, който ще бъде поместен на няколко страници.

102-year-old Holocaust survivor Margot Friedländer is featured on the latest cover of @VOGUE_Germany ❤️



Friedländer tirelessly educates young people in Germany about the Holocaust, setting an incredible example of determination and commitment to civic responsibility. pic.twitter.com/GY9ZnbehmI