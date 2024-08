Първите кадри от новия филм за Джурасик свят бяха пуснати от Universal Pictures. Студиото обяви, че филмът на режисьора Гарет Едуардс ще излезе по кината на 2 юли следващата година, а заглавието ще бъде Jurassic World Rebirth. В главните роли участват Скарлет Йохансон, Джонатан Бейли и Махершала Али.

Действието в новия филм се развива пет години след събитията от „Джурасик свят: Господство". Режисьор на лентата тогава беше Колин Тревъроу, а в главната роля влезе Крис Прат, на когото партнираха Сам Нийлс и Джеф Голдблуум.

First look at "Jurassic World Rebirth."



The film will be set five years following the events of “Jurassic World Dominion,” when “the planet’s ecology has proven largely inhospitable to dinosaurs,” according to the official synopsis.



