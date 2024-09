На 13 и 14 септември музиката ще срещне морето с шестото издание на CULTURAMA FEST в гр. Поморие. Фестивалът под надслов Water Live – музиката на водата , гостува на морското градче с избрани елементи от своята програма, сред които концерт на Симфоничен оркестър – Враца със солист оперното сопрано Ина Кънчева и авторски музикален джаз пърформанс на Константин Костов трио.

През юни тази година в София създателите на CULTURAMA FEST събраха на едно място над 60 български, френски и полски артисти в поредица от културни събития – мащабни арт инсталации, филмови прожекции, открити концерти и музикални и танцови пърформанси от преливащи един в друг жанрове и стилове, изцяло обединени от широката тема на водата.

CULTURAMA FEST e един истински „Празник на музиката“ и неговата основна цел е да осигурява широк достъп до култура, да променя средата, да провокира и да носи удоволствие от споделеното преживяване. Важен акцент на всяко издание артикулирането на важна тема, свързана с опазване на околната среда, биоразнообразието и природосъобразния начин на живот.

Темата, на която е посветен фестивалът тази година, е ВОДАТА и именно тя вдъхнови гостуването на CULTURAMA Water Live в Поморие. Програмата ще бъде открита на 13 септември с концерт на оперната певица Ина Кънчев и Симфоничен оркестър Враца, под диригентството на Христо Павлов. Ина Кънчева е творец, който очарова и завладява публиката със своята музика. Лекотата, с която тя пее, и радостта й от музиката ще чуем в изпълнения на арии и сюити от Менделсон, Дворжак, Грофе, Шосон, Онегер:Барозо.

На 14 септември ще се състои кинопрожекция на филма The Salt of The Earth/ Солта на земята. Филмът проследява живота и работата на фотографа Себастиао Салгадо, който в продължение на четиридесет години документира общества в скрити кътчета на света. Фестивалът ще завърши с концерт с авторска музика и джаз стандарти от Константин Костов трио.

Входът за всички събития е свободен. Фестивалът гостува на града с подкрепата на Община Поморие.

На въпроса защо шестото издание на фестивала е посветено на водата, организаторите отговарят с цитати от древните мърдреци:

Водата е Добро

Твори добро, без да спори

Дава живот на повърхността

И дълбочина на битието

Водата е честна

И нежна при отпор

Водата управлява, без да контролира

В съгласие с времето, тя никого не обвинява.

Тао Те Чин, Стих 8

„Водата е начало на всичко съществуващо“

Талес от Милет

„Водата е мъдрост и хармония“

Лао Дзъ

„Възприемаме начина, по който древните мислители определят важността на водата като есенциална алегория. И точно така построяват програмата на фестивала тази година – като метафора на необходимостта от промяна и вдъхновение да се търси скрития смисъл на случващото се, оглеждайки се във водата“, допълват те.