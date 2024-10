Мария Бакалова излезе с официална позиция по повод интервю в The Guardian, съобщават от българския екип на актрисатга.

Заглавието, което се появи в британската медия по повод на интервю, дадено от Бакалова, която играе ролята на Ивана Тръмп във филма „Стажантът“, е плод на въображението на журналиста Емин Санер и не отговарят на истината, се казва в позицията.

‘People are complex’: Maria Bakalova on Donald Trump – and playing Ivana in The Apprentice https://t.co/cxKvyrOgaD — Guardian Australia (@GuardianAus) October 14, 2024

Екипът на Бакалова е предоставил запис на интервюто, от който става ясно, че тези думи са изречени за Рой Маркъс Кон, адвокат на Доналд Тръмп от времената, които лентата проследява. След направеното опровержение, от The Guardian са променили заглавието, а същото са направили и всички други медии на Острова.

„Един от най-злобните хора на нашия век”: Мария Бакалова за Доналд Тръмп и ролята на Ивана в „Стажантът”

Реалните думи на Мария Бакалова относно Тръмп и предстоящия филм са: „Това не е политически филм. Хората са многопластови създания“, се посочва още в позицията.

‘One of the most vicious people of our century’: Maria Bakalova on Donald Trump – and playing Ivana in The Apprentice | Film | The Guardian https://t.co/5lKc27vnnJ — Max Power (@max_power50) October 14, 2024

Предоставен е и оригиналният цитат: „In the film, Trump (played by a toupeed Sebastian Stan) is ambitious but slightly awkward and in the shadow of his father. He is then mentored and moulded by nefarious lawyer Roy Cohn (played, typically magnificently, by Succession’s Jeremy Strong), whom Bakalova describes as “one of the most vicious people of our century”, както и превод на български: „Във филма, Тръмп (изигран от Себастиан Стан) е амбициозен, но леко непохватен и в сянката на баща си. След това, той е наставляван и шлифован от подлия адвокат Рой Кон (изигран великолепно от Джереми Стронг от Succession), когото Бакалова описва като „един от най-злите хора на нашия век“.

„Надяваме се, че това хвърля достатъчно светлина върху случая и в България. Това още веднъж показва, че журналистите и медиите носят голяма отговорност пред обществото и всеки цитат, факт или теза трябва да бъдат проверявани за достоверност“, се казва още в официалната позиция на Мария Бакалова.

Редактор: Цветина Петкова