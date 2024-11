„Междузвездни войни“ отново се задава на хоризонта на киното. „Лукасфилм“ сключи сделка със Саймън Кинбърг за разбаротването на трилогия на любимата на поколения фенове поредица. Той ще бъде и сценарист, и продуцент на предстоящите филми. Новината бе потвърдена от Hollywood reporter и Deadline.

Все още няма подробности, а информацията за сюжета е разнопосочна. Източници твърдят, че в лентата ще има изцяло нови герои, а историята няма да бъде продължение на познатите до момента.

EXCLUSIVE: Lucasfilm has closed a deal with Simon Kinberg to develop a trilogy of 'Star Wars' films. Kinberg will write the trio, and produce them with Lucasfilm chief Kathleen Kennedy.



Kinberg previously worked with Lucasfilm in co-creating with Dave Filoni and Carrie Beck the… pic.twitter.com/ReyjQKz0Kg