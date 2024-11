Повече от сто кучета, облечени в коледни пуловери, участваха в празничен парад в центъра на Лондон в подкрепа на спасителни благотворителни организации. Около 130 домашни любимци тръгнаха от "Сейнт Джеймс Парк" към Бъкингамския дворец със своите собственици в събота сутринта. Събитието беше организирано от Rescue Dogs Of London And Friends за набиране на средства за Hungary Hearts Dog Rescue и ZEM Rescues, които приютяват кучета от чужбина.

Снимка: БТА

More than a hundred dogs dressed in Christmas jumpers joined a festive parade in central London in support of rescue charities ✍️: @lynnrusk https://t.co/oaa7LEothT

В "Грийн парк", до Двореца, бяха раздадени награди за най-добре облечените любимци. Сред онези, които се състезаваха за титлата, бяха кучета в костюми на Дядо Коледа, а също така и облечени като елфи, както и френски булдог с празнична, но модерна червена барета и розово яке, украсено с червени панделки.

More than a hundred dogs dressed in Christmas jumpers have joined a festive parade in Central London in support of rescue charities.



An estimated 130 pets made their way from St James’s Park, down the Mall towards Buckingham Palace.



🔗: https://t.co/EP4cVEc29d pic.twitter.com/yi3cul5ZjA