Току-що се завърнах от София, България - кратко посещение, но смислено. Това написа във Facebook Владимир Кличко след визитата си у нас.

"Срещнах се с президента на Националния олимпийски комитет, министъра на младежта и спорта и кмета на София. В дневния ред: Европейското първенство по бокс идва в София този септември с участие украински атлети. След разговор с кмета, не се съмнявам, че всеки участник и гост ще се почувства истински приветстван в този красив град", написа олимпийският и двукратен световен шампион в тежка категория в официалния си профил във Facebook.

Кличко: Чакам с нетърпение да се върна за Европейското

"Но това пътуване беше нещо повече от спорт. България стои до Украйна от първия ден на пълномащабната инвазия - подкрепя украинските бежанци, доставя боеприпаси на армията ни, осигурява гориво, когато Русия се насочва към енергийната ни инфраструктура. Този вид солидарност никога не се забравя. Заставаме на една и съща страна на демократичните ценности. И днес това единство не е просто принцип - то е сърцевината на устойчивостта на Европа", сподели още спортистът.

"Благодаря ти, България. Ще се видим през септември", написа на финала Кличко.

Редактор: Цветина Петрова