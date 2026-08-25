Снимка: БТА, архив
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Ще гласуват промени в два закона
Председателят на Народното събрание Михаела Доцова свика извънредно заседание днес от 14:00 ч. Първа точка е второто гласуване на промените в Закона за държавния служител, свързани с ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост.
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От конституирането си на 30 април до 31 юли парламентът е приел нов антикорупционен закон и промени в още пет закона в изпълнение на ангажиментите по Плана.
Втора точка ще бъде първото четене на два законопроекта за промени в Закона за подпомагане на земеделските производители.
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