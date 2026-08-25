58-годишен мъж остава в неизвестност след силните валежи в Пещера и частичното преливане на река Стара. Издирването продължава, като в операцията са включени полиция, доброволци и дрон с термокамера. Това съобщи областният управител на Пазарджик Борислав Богословов в ефира на „Здравей, България“.

По думите му мъжът е бил на верандата на дома си в квартал „Луковица“, когато водата е придошла внезапно. Той успял да избута съпругата си и детето си на безопасно място в къщата, но приливната вълна го отнесла. Близките му са видели как течението го повлича.

Издирването е продължило до късните часове на нощта, но заради тъмнината е било прекратено временно. То е подновено рано сутринта.

Силният валеж е нанесъл сериозни щети и по пътя Пещера–Батак. Водата е избила мантинели и е свлякла голямо количество дървета и камъни. „Пътят Батак–Пещера е затворен до момента“, заяви областният управител.

Предстои специалисти от Областното пътно управление да направят оглед на компрометираните участъци и да преценят дали пътят ще остане изцяло затворен или ще бъде въведено частично ограничение на движението.

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Редактор: Цвета Лазаркова