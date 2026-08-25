Бедствено положение е обявено в Батак. От общинската администрация казаха, че пострадалите от наводненията могат да подадат заявление-декларация за отпускане на еднократна социална помощ, предаде кореспондентът на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова.

Документите се подават в Дирекция „Социално подпомагане“ – Батак. Социалните работници ще оказват съдействие на гражданите при попълването и приемането им. След подаване на заявленията ще бъде извършена социална анкета и оценка на настъпилите щети и нуждите на лицата и семействата съгласно действащата нормативна уредба, посочиха от Община Батак.

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От там призоваха гражданите, чиито жилища или имущество са пострадали от наводнението, да се обърнат към Дирекция „Социално подпомагане” за допълнителна информация и съдействие.

По-рано днес Община Пещера обяви частично бедствено положение в квартал „Луковица”.

От днес екипи на „Социално подпомагане” тръгват на обход на пострадалите от проливните дъждове имоти в общините Батак и Пещера, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Ще се прави оценка на нанесените щети, а собствениците ще бъдат информирани каква подкрепа могат да получат.

Продължава и издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който изчезна при наводнението след проливните дъждове.

Редактор: Ина Григорова