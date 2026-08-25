Снимка: Стопкадър
-
Димитър Петров от „Прогресивна България": Чадърът пада, държавата се връща
-
Депутатите се събират на извънредно заседание
-
Правителството ще предложи президентът отново сам да избира състава на служебните кабинети
-
„Търговците на правосъдие нямат място в храма на Темида“: Правителството представи програмата си за съдебната система
-
Депутатите се връщат на работа: Бюджет 2027, законите по ПВУ и ВСС - сред приоритетите
-
Какви са заявките на политиците за новия парламентарен сезон
Новите влакове са част от процеса по обновяване на подвижния състав на българските железници
Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще представи първата електрическа жп мотриса „Алстом“, доставена за България.
В страната вече са пристигнали общо 12 влака, закупени с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост. Стойността на доставените 12 мотриси е близо 155 млн. евро. По договора е предвидена доставката на още 23 влака, които ще бъдат транспортирани до България поетапно.
Представиха първия нов влак „Шкода" у нас, очакват се още до лятото (ВИДЕО+СНИМКИ)
Новите влакове „Алстом“, заедно с мотрисите „Шкода“, които вече са включени в разписанието, са част от процеса по обновяване на подвижния състав на българските железници.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни