Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще представи първата електрическа жп мотриса „Алстом“, доставена за България.

В страната вече са пристигнали общо 12 влака, закупени с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост. Стойността на доставените 12 мотриси е близо 155 млн. евро. По договора е предвидена доставката на още 23 влака, които ще бъдат транспортирани до България поетапно.

Представиха първия нов влак „Шкода" у нас, очакват се още до лятото (ВИДЕО+СНИМКИ)



Новите влакове „Алстом“, заедно с мотрисите „Шкода“, които вече са включени в разписанието, са част от процеса по обновяване на подвижния състав на българските железници.

Редактор: Ина Григорова