Иран обяви, че ще отвърне на новите икономически санкции на САЩ. Иранските власти изразиха увереност, че основните търговски партньори ще устоят на кампанията за натиск от страна на Вашингтон.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обяви в понеделник новите мерки, но се въздържа от налагането на най-тежките санкции. Той заяви, че страните, които продължат да търгуват с Иран, рискуват да бъдат изключени от финансовата система, базирана на долара. Не стана ясно обаче кои държави точно ще бъдат засегнати.

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Според Скот Бесент страните ще имат време да се съобразят с новите ограничителни мерки. Министерството на финансите обяви нови санкции срещу 60 физически и юридически лица, кораби, но списъкът не включва нито една от китайските финансови институции, заподозрени в улесняване на търговията с ирански петрол.

„Всяка държава, всяка организация трябва да знае, че трябва да бъде готова да се изправи пред санкциите на САЩ Никой не стои над тях. Ще потърсим отговорност от всички, а това ще доведе до икономическо задушаване на този режим. Никой не трябва да изпитва нашата решителност”, категоричен е Бесент.

Редактор: Дарина Методиева