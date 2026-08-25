Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се готви да отмени туристическите и бизнес визи на до 200 000 чужденци, които са подали молба да получат статут на бежанци в страната, предаде "Асошиейтед прес". Ако това се случи, тази мярка ще бъде най-голямата еднократна масова отмяна на визи в историята на САЩ, отбелязва агенцията.

Очаква се, освен ако решението не бъде оспорено в съда или преразгледано, че Държавният департамент ще обяви през следващите седмици отмяната на т.нар. визи Б1 и Б2, издадени между 2016 г. и 2026 г., чиито притежатели са подали молба за получаване на убежище. Информацията идва от документи на Държавния департамент, до които агенция АП е получила достъп, както и според двама американски официални представители. Мярката ще бъде предприета в координация с Министерството на вътрешната сигурност.

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„Координираме действията си с Министерството на вътрешната сигурност, за да идентифицираме и отнемем визите на чужденци, които са пристигнали в САЩ, представяйки се за краткосрочни посетители, но след това са подали молба за получаване на убежище, за да останат тук за постоянно“, заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.

Откакто президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност за втория си мандат миналата година, администрацията му постоянно засилва ограниченията спрямо кандидатите за визи – изисквайки повече информация за историята им в социалните мрежи, както и внасянето на високи суми за обработката на визите. Властите също така изцяло забраниха издаването на визи за граждани на определени страни.

Редактор: Дарина Методиева