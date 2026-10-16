Хелоуин наближава, а с него идва и въпросът: как с малко средства и повече въображение да създадем ефектни костюми? Идеи дава Гергана Малкоданска в рубриката „Живей красиво”.

Хелоуин е един от онези празници, в които можем да оставим въображението да ни води. Вместо да купуваме поредния готов костюм, защо да не направим нещо ново? Да извадим старите дрехи от гардероба, за да превърнем подготовката в истинско творческо приключение.

„Живей красиво“: Как да направим страховития Хелоуин елегантен, уютен и стилен

Първи вариант: Каубой

Избирате чифт стари дънки от гардероба, правите няколко разреза по коленете и леко разнищвате краищата, за да им придадете по-небрежен и износен вид.

Най-добре е да заложите на карирана риза, защото веднага придава каубойско излъчване. Може да отрежете или просто да навиете ръкавите. А ако нямате карирана, спокойно може да използвате и друга.

За елечето също не е нужно да купувате нищо ново. Може да използвате старо кафяво елече. Ако нямате такова, чудесна алтернатива е дънковото, към което да залепите или зашиете изрязани ресни от стара тениска.

Добавяте шала и каубойската шапка и костюмът е готов.

Втори вариант: Детектив

Може да използвате старо сако, което да е малко по-широко и дълго на детето, за да постигнете характерната визия на детектив. Добавяте колан, който да прибере дрехата и да оформи силуета. За финал правите интересен аксесоар, който да допълни костюма. Например лупа, с малко блестящи камъчета.

Трети вариант: Мортиша Адамс

Взимате една обикновена черна рокля. Върху нея добавяте корсет, за да има костюмът характерния готически вид. За още по-ефектна визия украсявате корсета с метални детайли. Може да използвате халки, верижки, стари бижута или други декоративни елементи. Няма нужда всичко да е еднакво. Точно разнообразието от детайли ще направи визията по-интересна и оригинална.

За финал – дълги черни ръкавици. Те са малък детайл, но веднага придават на визията този драматичен, леко готически характер, който търсим.