Сканирането на протоколи ще се случва бързо заради по-нови и иновативни скенери. Това каза говорителят на ЦИК Стоянка Балова след публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването.

Балова каза, че най-голямото притеснение на членовете на РИК е било по повод сканирането и изрази мнение, че няма да има затруднение при процеса. Тя добави, че сканирането се прилага на всички протоколи, за да могат да бъдат публични, предава БТА.

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Балова обясни, че когато членове на секционните избирателни комисии отиват да се отчетат пред РИК, следва да минат през пунктовете на "Информационно обслужване", за да се разчетат флашките и да се сканират съответните протоколи в отделните секции - независимо дали са с машинно или хартиено гласуване. В РИК ще има изчислителен пункт на "Информационно обслужване" и оттам ще минават тримата членове на всяка СИК, каза Балова.

Редактор: Ина Григорова