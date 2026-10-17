Продължават демонстрациите на машинното гласуване в страната преди изборите за президент. Много от живеещите в по-малки населени места ще гласуват така за първи път.

Валентин Николов от видинското село Бело поле ще гласува за първи път на машина на президентските избори. Затова се възползва от възможността да изпробва устройството преди вота.

„За кметски избори, за президент досега винаги гласувах с хартия. На машина се оказа, че не е толкова трудно и става бързо”, сподели той.

Силвия Аврамова вече има опит с машинното гласуване. Като член на секционна комисия тя има и наблюдения къде избирателите биха могли да срещнат затруднения.

„Може би при прелистването на страниците, защото хората мислят, че е на една страница и тук се объркват”, обясни тя.

Приключи проверката на машините за гласуване за президентските избори

В село Бело поле, община Ружинци, около 560 души ще имат право на глас на предстоящите избори. За първи път обаче ще могат да гласуват само с машина.

„Малко трудно ще им бъде. Повечето от населението избираха на хартия. Това обучение мисля, че е плюс за хората, за да могат да се обучат да гласуват”, каза кметът на селото Венцислав Асенов.

Осем машини са разпределени в различни населени места в област Видин, за да могат избирателите да се упражнят преди вота.

А след пробното гласуване на Валентин му остава да реши за кого ще даде гласа си.

„В събота ще реша”, каза той.