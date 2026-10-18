България трябва да бъде домакин на среща за мир между президентите на Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски. Това заяви кандидатът за президент Иван Христанов в предаването „Събуди се“. Той коментира цените, сигурността в Черно море и ролята на президентската институция.

„България може да изиграе ролята на Рейкявик. Помните преди години, в края на Студената война. България трябва да бъде домакин на тази среща“, каза Христанов.

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Според него страната ни трябва да има категорични позиции, а мирът може да бъде договорен единствено между Путин и Зеленски. Той посочи, че за посредничество могат да настояват държави като Великобритания, Франция и САЩ.

Христанов заяви, че атаките в Черно море създават сериозни рискове за българската икономика. По думите му през Черно море преминават 20% от българския износ, а затрудненията засягат земеделието, торовата индустрия и износа на метали и руди. „Ние нямаме атакуван кораб, но България е жертва на икономическа война“, коментира той.

Кандидатът за президент предложи компенсиране на увеличените разходи за застраховки и търговски товари, както и изграждане на „син коридор“ между България, Румъния и Турция. По думите му въоръжените сили на трите държави и силите на НАТО трябва да гарантират сигурността на превозите. Според Христанов липсата на мерки може да застраши препитанието на фермери и работните места в промишлеността. Той посочи, че кабинетът трябва да реши как да бъдат финансирани компенсациите.

По темата за цените бившият заместник-министър на земеделието заяви, че държавата е закъсняла с действията срещу спекулата. Според него поскъпването на електроенергията за промишлеността ще доведе до допълнителна инфлация. „Бизнесът не може да чака 10 месеца, той ще увеличи цените веднага“, каза Христанов по повод обсъжданите компенсации за електроенергията.

Той оспори и твърдението, че олигархията е премахната от властта. „Не само че олигархията не е премахната, тя се бетонира“, заяви кандидатът за президент.

Христанов коментира и възможностите на държавния глава да влияе върху решенията при криза. Според него президентът трябва да предупреждава за рисковете, да настоява за конкретни действия от кабинета и да търси национално съгласие.

Той определи последното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност като провал. По думите му дискусията се е съсредоточила върху произхода на дрон, вместо да търси обединение около икономическите последици от ситуацията в Черно море. „Съгласие се постига, когато имаме един конкретен проблем и всички знаем как трябва да го решим“, посочи Христанов.

Кандидатът за президент настоя и за инвестиции в защита от дронове и контрол върху разходите за отбрана. „Ние трябва да започнем да се въоръжаваме, но умно да се въоръжаваме. Трябва ни антидрон защита“, заяви той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка