Британският певец Хари Стайлс планира да си партнира с режисьора Джон Уилсън за създаването на документален филм, посветен на концертните му изяви.

Бившият член на „Уан Дайрекшън“ е в разгара на поредицата си от концерти Together, Together в зала „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк. Турнето започна през август и ще продължи до 31 октомври.

Уилсън, известен с нестандартния си документален стил, заснема кадри от концертите и събитията около тях. През 2015 г. режисьорът придружава музиканта Дейвид Бърн по време на турне, за да създаде документалния филм Temporary Color.

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По информация на „Варайъти“ новата продукция ще съчетава концертни изпълнения с поглед към личния свят на Стайлс. Основният акцент ще бъде поставен върху „истинските човешки истории на всички, участващи в турнето - от певеца и неговите фенове до безбройните хора зад кулисите“.

Продуценти са „Юнивърсъл Пикчърс Контент Груп“, „Пийнът Уърлд Пикчърс“ и самият Стайлс. Обмисля се и разпространение в кината, но засега няма официално потвърждение.

Междувременно певецът обяви, че ще продължи турнето Together, Together през 2027 г. с 25 стадионни концерта в Северна Америка, Европа и Великобритания.

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Новата обиколка започва на 2 април във Финикс, след което Стайлс ще изнесе концерти в Далас, Лос Анджелис, Торонто, Атланта и Чикаго. Европейските дати включват Берлин, Париж, Мадрид, Рим и Дъблин, а финалът ще бъде отбелязан с три концерта на стадион „Уембли“ в Лондон.

Сред специалните гости на турнето са Кайли Миноуг, „Тиърс фор Фиърс“, Тинаше, Каролайн Полачек, Файст, „Ел Си Ди Саундсистем“ и Лейни Уилсън.

Редактор: Ивета Костадинова